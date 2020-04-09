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Сотрудники городской больницы в Кирове записали видеообращение к жителям региона.

Врачи обратись с просьбой соблюдать режим самоизоляции и без особой надобности не покидать свои места проживания. Было отмечено, что среди жителей области есть люди, для которых заболевание коронавирусной инфекцией может представлять серьёзную опасность. К этой группе риска относятся пожилые люди, а также граждане с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также люди, имеющие проблемы с органами дыхания.

Отмечается, что даже здоровые люди должны находиться дома, так как они могут быть переносчиками инфекции. Также напоминается о необходимости соблюдать дистанцию на улицах, и не забывать о личной гигиене.

В Кирове врачи записали видеообращение к жителям региона

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