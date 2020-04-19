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В Кемерово был задержан 32-летний мужчина, совершивший в течение часа два нападения на женщин.

Как сообщается, инцидент произошёл в Ленинском районе. В правоохранительные органы с заявлением обратилась женщина – она рассказала, что когда она шла во дворе, к ней подбежал неизвестный, который сделал попытку выхватить у неё из рук сумку. Она начала звать на помощь, и злоумышленника спугнул прохожий, гуляющий с собакой.

В скором времени с заявлением пришла ещё одна женщина, у которой злоумышленник сумел забрать сумку, где был кошелёк с деньгами и банковскими картами.

Вскоре мужчина был задержан в магазине, где он совершил покупку, оплатив её банковской картой потерпевшей. Также выяснилось, что ранее он уже был неоднократно судим за аналогичные преступления.

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