В Иркутской области за последние сутки было подтверждено три новых случая заражения коронавирусом – в Усть-Илимске, Черемхово и в Иркутске.

Таким образом, согласно информации оперативного штаба на утро 19 апреля, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией за всё время составляет 68 человек. При этом 12 пациентов излечились и были выписаны домой, двое скончались.

В настоящее время под медицинским наблюдением находится 54 пациента, шестеро из них были госпитализированы из обсерваторов.

Как сообщается, в Иркутской области режим самоизоляции был продлён до 26 апреля. Также отмечается, что детям запрещено находиться на улице без сопровождения взрослых. Такая мера начала действовать с 16 апреля.