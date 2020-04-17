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В Хакасии правоохранительные органы заинтересовались обнаруженной ими в соцсетях видеозаписью, на которой две девушки делают свои фотографии на фоне подожженной сухой травы.

Местом для съёмок являлся берег Калининского карьера. В ходе расследования полицейские установили, что на видео запечатлены две 15-летние жительницы Абакана. В разговоре с ними было выявлено, что траву подожгли они же.

Как оказалось, они развлекались, поджигая спички, и одна из них упала на сухую траву и подожгла её. Однако девушки не стали тушить возникший пожар, и лишь устроили фотосъёмку на фоне горящей травы.

Так как девушки являются несовершеннолетними, к административной ответственности привлекут их родителей за ненадлежащее воспитание.

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