В Екатеринбурге бригада “скорой помощи” пострадала от рук нетрезвого дебошира.

Инцидент произошёл во дворе дома по улице Амудсена вечером 28 апреля. Как сообщается, во дворе произошла драка между мужчинами. Родственники одного из них и позвонили в “скорую помощь”.

Однако, когда врачи прибыли, к ним подошёл один из участников драки, который начал оскорблять водителя машины, пытаться пройти в салон, а когда его оттолкнули, затем начал кидать камни. В итоге, после нескольких попыток, он разбил стекло “скорой помощи”, вынудив медиков уехать. Отмечается, что врачи в происшествии не пострадали.

Злоумышленник был задержан и доставлен в дежурную часть. Как выяснилось, он находился в состоянии алкогольного опьянения.