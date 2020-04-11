В Череповце был задержан местный житель, который зашёл в супермаркет в одном нижнем белье.

Инцидент произошёл вечером 11 апреля в магазине на улице Победы. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и облачённый только в трусы, попытался зайти в торговый зал. Однако охрана не позволила ему пройти и попросила одеться. Требование возмутило пьяного мужчину, и он начал ругаться на всех окружающих с применение нецензурной лексики.

В итоге, на место происшествия при помощи тревожной кнопки была вызвана полиция. Выяснилось, что мужчине 31 год, он живёт в доме поблизости. Свой внешний вид он объяснить не смог. Как сообщается, сотрудники полиции увели мужчину для дальнейшего разбирательства.