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В Череповце был задержан местный житель, который зашёл в супермаркет в одном нижнем белье.

Инцидент произошёл вечером 11 апреля в магазине на улице Победы. Мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, и облачённый только в трусы, попытался зайти в торговый зал. Однако охрана не позволила ему пройти и попросила одеться. Требование возмутило пьяного мужчину, и он начал ругаться на всех окружающих с применение нецензурной лексики.

В итоге, на место происшествия при помощи тревожной кнопки была вызвана полиция. Выяснилось, что мужчине 31 год, он живёт в доме поблизости. Свой внешний вид он объяснить не смог. Как сообщается, сотрудники полиции увели мужчину для дальнейшего разбирательства.

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