В Челябинске после выявления пациента с подтверждённым коронавирусом было закрыто на карантин отделение пульмонологии клинической больницы №3.

Как сообщается, в больницу поступил пациент с пневмонией, ему планово был сделан тест на коронавирусную инфекцию. В результате оказалось, что тест имеет положительный результат. На карантин было переведено одно из двух отделений, рассчитанных на 50 мест. Была проведена дезинфекция отделения и всего этажа.

Отмечается, что у всех остальных пациентов, а также у контактирующих с заражённым, анализы на коронавирус показали отрицательный результат. Медики, состоявшие в контакте с больным, отправлены на самоизоляцию.

В настоящее время пациент с коронавирусом был переведён в клиническую больницу №8.