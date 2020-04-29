Издание The Sun, ссылаясь на бразильские источники, сообщило о гибели Кайо Фелипе Сантос Силва, футболиста клуба “Индепендьенте” в Бразилии. Смерть спортсмена наступила в результате несчастного случая.

Согласно опубликованной информации, футболист играл с воздушным змеем, и тот полетел в сторону линий электропередач и запутался в них. В итоге мужчина получил сильнейший удар током, из-за которого и скончался на месте инцидента.

Как отмечается, спортсмену был всего 21 год, он играл на позиции левого защитника и 22-х матчах, проведённых за клуб, забил шесть мячей. В команде он считался мастером штрафных ударов.

В связи с его гибелью футбольный клуб и болельщики выразили свои соболезнования.