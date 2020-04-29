читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Издание The Sun, ссылаясь на бразильские источники, сообщило о гибели Кайо Фелипе Сантос Силва, футболиста клуба “Индепендьенте” в Бразилии. Смерть спортсмена наступила в результате несчастного случая.

Согласно опубликованной информации, футболист играл с воздушным змеем, и тот полетел в сторону линий электропередач и запутался в них. В итоге мужчина получил сильнейший удар током, из-за которого и скончался на месте инцидента.

Как отмечается, спортсмену был всего 21 год, он играл на позиции левого защитника и 22-х матчах, проведённых за клуб, забил шесть мячей. В команде он считался мастером штрафных ударов.

В связи с его гибелью футбольный клуб и болельщики выразили свои соболезнования.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Смоленске мужчина изнасиловал 13-летнюю соседку по общежитию

В Смоленске несовершеннолетняя девочка стала жертвой насильника. Инцидент произошёл 15 апреля в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту

В Лондоне прокомментировали информацию о состоянии Ким Чен Ына

Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, сообщил о том, что у них… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Опубликовано видео нападения на “скорую помощь” в Рязани

В Рязанской области 25 апреля было совершено нападение на врачей “скорой помощи”.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 27.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 29 апреля – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 апреля – ясно, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск, 29 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир, 29 апреля – ясно, до 16 °C |