В Благовещенске было возбуждено уголовное дело по факту совершения двойного убийства.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Институтская, дом №30. Правоохранительные органы получили сообщение о совершённом преступлении примерно в 18:30 14 апреля. Как сообщается, первыми тела нашли родственники убитых, которые и позвонили в полицию.

Выехав на указанный адрес, полицейские обнаружила тела девушки и парня 1997 годов рождения. Отмечается, что на их телах были найдены следы насильственной смерти.

В настоящее время какие-либо подробности об инциденте не сообщаются. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Ведётся расследование инцидента.