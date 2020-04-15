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В Благовещенске было возбуждено уголовное дело по факту совершения двойного убийства.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошёл на улице Институтская, дом №30. Правоохранительные органы получили сообщение о совершённом преступлении примерно в 18:30 14 апреля. Как сообщается, первыми тела нашли родственники убитых, которые и позвонили в полицию.

Выехав на указанный адрес, полицейские обнаружила тела девушки и парня 1997 годов рождения. Отмечается, что на их телах были найдены следы насильственной смерти.

В настоящее время какие-либо подробности об инциденте не сообщаются. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье за убийство. Ведётся расследование инцидента.

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