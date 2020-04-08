В Башкирии был задержан подозреваемый в попытке убийства мужчины. Как сообщается, преступник находился в федеральном розыске, и был задержан в Салавате.

Согласно имеющейся информации, 13 октября прошлого года в больницу Салавата был доставлен мужчина 45-ти лет. Он находился в машине возле клуба, когда на него напал обвиняемый, совершивший несколько выстрелов ему в лицо.

Уточняется, что пистолет, которым воспользовался преступник, является травматическим. Мужчина прекратил стрелять только после того, как закончилась обойма. Узнав, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело, обвиняемый пустился в бега, и был задержан только спустя несколько месяцев, в апреле 2020 года.

В настоящее время 35-летний злоумышленник находится под стражей. Предварительно установлено, что он стрелял из личной неприязни к потерпевшему.