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Дмитрий Попов, глава Минздрава Алтайского края, в рамках интернет-конференции сообщил о том, что в Барнауле коронавирусной инфекцией заразился ребенок.

Согласно словам регионального министра, в городе зафиксировано 12 случаев заражения COVID-19. Инфицированный ребенок не является младенцем, у мамы которого недавно была обнаружена болезнь. Заболевшего поместили в изолятор, находящийся в городском медучреждении №11.

Глава ведомства добавил, что среди зараженных есть как молодые, так и пожилые пациенты. Врачи оценивают их состояние как удовлетворительное. У двоих из них зафиксирована повышенная температура. Один больной находится в тяжелом состоянии.

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