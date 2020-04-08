В Астраханской области продолжаются проверки по обнаружению нарушителей режима ограничений.

Согласно последней информации, было проверено 5 316 россиян, а также 56 иностранных граждан. Все они должны соблюдать самоизоляцию после возвращения из-за рубежа. Кроме того, были проверены 8 734 члена их семей, которым также необходимо соблюдать карантин.

Во время проведения рейда было обнаружено 19 астраханцев, нарушивших самоизоляцию. В отношении их, как сообщается, были составлены административные протоколы. Отмечается, что нарушителям от 18 до 55 лет.

Всего в рейдах приняли участие около 90 сотрудников органов внутренних дел, 70 росгвардейцев и 30 дружинников. Напоминается, что покидать свои дома без особой необходимости не рекомендуется.