Александр Усик, боксер из Украины, уверен, что его соотечественники неправильно оценивают обстановку в Донбассе и Крыму, призвав их подумать о жителях данных регионов.

Согласно словам украинского спортсмена, Украина просто бросила своих граждан на произвол судьбы, полностью забыв о них. Он добавил, что украинцы постоянно спрашивают, чей на самом деле Крым, однако, по его мнению, необходимо перестать думать о территориях, так как гораздо важнее люди, которые на ней живут.

Боксер считает, что украинские власти никогда не задумываются о людей, живущих в Донецке и Луганске – все их мысли сосредоточены только вокруг потерянных территорий. В СМИ отмечают, что Усик часто бывает в Крыму, в котором проживают его родственники.