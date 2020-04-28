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Участники коллектива “Уральские пельмени” запустили новые проект на YouTube.

Как сообщается, этот канал был создан для публикации эксклюзивного контента, который нельзя увидеть по телевизору. Зрители увидят номера с выступлений, по каким-либо причинам не выпущенным по телевидению, а также узнают, что происходит за кулисами.

Согласно сообщению представителя коллектива Сергея Исаева, рубрика под названием “Дома с пельменями” была придумана из-за действующего режима самоизоляции. В настоящее время было записано премьерное видео, ещё планируется как минимум три.

Первое видео было записано участниками у себя дома. Они расскажут, чем можно занять ребёнка, находясь на самоизоляции. Также была исполнена песня про карантин, и “улучшенная” версия композиции “Курю” певицы Елены Ваенги.

"Уральские пельмени" запустили новый интернет-проект на карантине

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