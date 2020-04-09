Представители Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) сообщают о том, что школьник, который упал с крыши дома в Якутске, находится в тяжелом состоянии.

Ранее в местных СМИ сообщили, что в региональной столице в среду, 8 апреля, семиклассник из школы №6 упал с высоты 4-го этажа, взобравшись на строящееся здание, расположенное в микрорайоне Ильинка. Данное происшествие случилось примерно в полпервого дня. На данный момент времени ребенок лежит в республиканской больнице. Врачи диагностировали у него множество переломов. Они оценивают его состояние как тяжелое.

В настоящее время управление СКР по региону проводит проверку по факту произошедшего. Следователи пытаются установить все обстоятельства случившегося. Подготовлено несколько разных версий.