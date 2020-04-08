В удмуртском поселении Сюмси полицейским пришлось открыть огонь по транспортному средству местного жителя, нарушившего ПДД и попытавшегося скрыться от полиции.

Представители управления МВД по Удмуртской Республике сообщили о том, что данный инцидент произошел в ночь на 7 апреля на улице Полевой. Работники правоохранительных органов заметили автомобиль Toyota, водитель которого нарушил правила дорожного движения. Они потребовали от автомобилиста, чтобы он остановил свою машину, однако тот проигнорировал их слова.

Нарушитель набрал скорость и начал выезжать на встречную полосу, а затем внезапно развернулся, протаранил патрульную машину и вновь надавил на газ. После этого полицейские решили использовать табельное оружие. Сначала они выстрелили в воздух, а потом попали в задние колеса машины. Когда авто остановилось, его водитель попытался скрыться, но он в итоге был задержан и доставлен в полицейское отделение.