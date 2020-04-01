Китайские биологи в ходе наблюдений выяснили, что кошки могут заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, это было обнаружено в ходе исследований для выяснения животных, на которых можно протестировать разрабатываемую вакцину от коронавируса. В эксперименте было изучено, насколько животные, в том числе домашние питомцы, подвержены коронавирусу.

Выяснилось, что у хорьков инфекция способна передаваться от одной особи к другой, но последствия заражения не столь серьёзны, как у людей. У собак, свиней и птиц коронавирус не может эффективно размножаться.

Легче всего коронавирусом заражались кошки, в особенности молодые животные. Инфекция способна передаваться от одной особи к другой воздушно-капельным путём. Согласно результатам опытов, нередки случаи, когда кошки умирали из-за коронавируса.