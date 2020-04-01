читать 1 минуту
Автор
Теги
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Китайские биологи в ходе наблюдений выяснили, что кошки могут заразиться новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщается, это было обнаружено в ходе исследований для выяснения животных, на которых можно протестировать разрабатываемую вакцину от коронавируса. В эксперименте было изучено, насколько животные, в том числе домашние питомцы, подвержены коронавирусу.

Выяснилось, что у хорьков инфекция способна передаваться от одной особи к другой, но последствия заражения не столь серьёзны, как у людей. У собак, свиней и птиц коронавирус не может эффективно размножаться.

Легче всего коронавирусом заражались кошки, в особенности молодые животные. Инфекция способна передаваться от одной особи к другой воздушно-капельным путём. Согласно результатам опытов, нередки случаи, когда кошки умирали из-за коронавируса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Выборге магазины проверили на соблюдение запрета на торговлю

В Выборге 31 марта состоялась проверка сотрудниками полиции исполнения торговыми предприятиями указа… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.03.2020
  • читать 1 минуту

Западные пользователи высоко оценили мастерство пилотов Су-57

Минобороны РФ опубликовало в Сети видеоролик, на котором демонстрируется полет истребителей Су-57.… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Архангельске первая заболевшая коронавирусом пациентка готовится к выписке

В Архангельске готовится к выписке первая пациентка, заразившаяся коронавирусной инфекцией. Как сообщается,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 31.03.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 1 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 1 апреля – пасмурно, до 0 °C | Петропавловск-Камчатский, 1 апреля – пасмурно, до 3 °C | Южно-Сахалинск, 1 апреля – пасмурно, до 2 °C | Королев, 1 апреля – облачно с прояснениями, до 7 °C | Подольск, 1 апреля – пасмурно, до -0 °C | Армавир, 1 апреля – переменная облачность, до 13 °C |