Специалисты рассчитали себестоимость препаратов, которые проходят тесты для лечения коронавирусной инфекции.

Как сообщается, были оценены затраты для производства различных препаратов, которые в настоящее время считают эффективными для лечения коронавируса. Они проходят необходимые тестирования.

Отмечается, что себестоимость препарата “Хлорохин” составляет 30 центов, а его производного противомалярийного препарата “Гидроксихлорохин” – 1 доллар. Также, по словам президента США Дональда Трампа, весьма многообещающим выглядит “Ремдесивир”, себестоимость которого 9 долларов.

“Лопинавир+Ритонавир” обойдётся в 4 доллара за курс, “Азитромицин”, рекомендуемый к использованию вместе с “Гидроксихлорохином” – 1,4 доллара.

Лекарство китайской компании “Фавипиравир”, протестированное на 70 пациентах и продемонстрировавшее низкий шанс побочных эффектов, стоит 20 долларов. “Софосбувир/Даклатасвир” обойдётся в 5 долларов, а “Пирфенидон” – 31 доллар.