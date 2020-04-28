Учёные индийского Национального института биомедицинской геномики выяснили, что коронавирус разделился на 10 различных типов. Таким образом, вместе с “родовым типом” O, который возник в Ухане, существует 11 типов коронавируса.

Как отмечается, мутация A2a стала доминирующей, вытеснив практически все остальные типы, и подобная тенденция наблюдается во всех регионах мира. Согласно заявлению специалистов, мутация намного эффективней проникает в лёгкие по сравнению с вирусом SARS-CoV, который вызвал в 2002-2003 года вспышку атипичной пневмонии.

Широкое распространение болезни происходит из-за того, вирус весьма легко передаётся от человека к человеку.

Как сообщили учёные, подобное исследование играет весьма важную роль в создании вакцины от коронавируса.