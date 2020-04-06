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На территории Соединенных Штатов в начале года был арестован Чарльз Либер, известный биолог. Его обвиняют в том, что он создал коронавирус для китайского правительства.

Отмечается, что Либер на протяжении пяти последних лет работал в китайском городе Ухань, который стал эпицентром эпидемии COVID-19. В год ему платили 200 000 долларов, а также давали миллионные гранты. В результаты его обвинили в работе на разведку КНР. Вместе с тем ученый работал на Пентагон, создавая нанороботов, которые могли бы контролировать клетки, не допуская активации защитной системы организма.

Эксперты предполагают, что в скором времени между США и Китаем может разгореться не только торговая, но и шпионская война. КНР, скорее всего, пытается взять под свое крыло как можно больше талантливых ученых, чтобы они работали в ее интересах. Однако специалисты сомневаются, что Либер действительно работал над коронавирусом. Скорее всего, он просто «сливал» новейшие разработки китайцам.

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