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Одна из юных участниц шоу “Голос. Дети”, Ангелина Дерябина, устроила истерику своей наставнице Полине Гагариной в эфире шоу 3 апреля.

Согласно условиям проекта, участники делятся на мини-группы, и вместе исполняют определённую песню. Их наставник должен выбрать из них только одного для следующего этапа “Песни навылет”. После этого прошедшие участники соревнуются с подопечными остальных наставников.

9-летняя Ангелина Дерябина выступала в группе с 8-летней Таисией Скомороховой и 6-летней Агнией Андреевой. Они исполняли песню “Dance Monkey”. Гагарина из троих участниц выбрала победительницей Таисию.

Ангелина и Агния, расстроившись, начали плакать на сцене, и их увели за кулисы. Уже там Ангелина заявила, что подобный выбор Гагариной является несправедливым. Несмотря на то, что им объяснили правила проекта, девочки остались при своём мнении.

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