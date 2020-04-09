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В Иванове было утверждено обвинительное заключение в отношении Анатолия Грудистова, обвиняемого в убийстве.

Инцидент произошёл 28 июля 2019 года на площади Пушкина возле бара “Рокко”. Обвиняемый совершил выстрел в лицо гражданину Азербайджана. Уточняется, что он стрелял из травматического пистолета. Причиной для стрельбы, как сообщается, является стремление мужчины отомстить за оскорбление своей знакомой.

Пострадавший вскоре скончался в машине “скорой помощи”. Убийца, сразу же после выстрела, скрылся с места инцидента.

Обвиняемый был объявлен в розыск, в котором он находился до августа, когда решил сдаться. Отмечается, что он начал активно сотрудничать со следствием, сдал оружие, загранпаспорт, и выплатил 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда родственникам своей жертвы.

Дело будет рассматриваться с участием присяжных заседателей, о чем попросил обвиняемый.

На прошедшем 8 апреля заседании Грудистову предъявили обвинение в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ). За преступления по этой статье законодательство предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

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