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У певицы Полины Гагариной, являющейся также наставницей на шоу “Голос. Дети”, могут начаться проблемы из-за слива имён финалистов в Сеть.

Впрочем, сама певица к этому непричастна. О финалистах рассказал один из людей, присутствовавших на съёмках. Так, в комментариях на YouTube под одним из выпусков программы можно увидеть, что пользователь Сети интересуется у людей, бывших на съёмках, кто выйдет в финал. Он получает ответ, что финалистами станут Миржан Жидебай и Артем Морозов.

Впоследствии оказалось, что это правда. Таким образом, Гагарина может столкнуться с некоторыми неприятностями, так как подобную ситуацию руководство Первого канала явно не одобрит.

В результате может произойти так, что рейтинги “Голоса” начнут падать, а в социальных сетях начнётся распространяться лишняя информация.

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