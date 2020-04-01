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В селе Кизильское в Челябинской области у фельдшера скорой помощи заподозрили коронавирусную инфекцию.

Как сообщается, женщина могла заразиться через пациента, который вернулся из поездки по ОАЭ. Диагноз коронавируса у него уже был подтверждён. Фельдшер уже сделала первый тест, который оказался условно-положительным. Как она призналась, во время заполнения бумаг она сняла защитные очки.

В настоящее время фельдшер была госпитализирована в инфекционное отделение, все бригады скорой помощи отправлены на карантин. Всем выданы противовирусные препараты, симптомов болезни в настоящее время ни у кого нет. Ожидается ответ из Новосибирска.

В Челябинский области, по последней информации, зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусом.

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