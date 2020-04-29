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В Play Market и AppStore скоро будет доступно приложение TON OS -операционная система для платформы TON.

TON – Telegram Open Network – блокчейн-платформа, разрабатываемая командой Telegram вместе с Павлом Дуровым. Планировалось, что она будет запущена в октябре 2019 года, однако в США был наложен запрет, и судебные разбирательства всё ещё продолжаются.

Согласно имеющейся информации, TON OS – не замена для действующих систем, а надстройка. Она предназначена для того, чтобы устройства имели возможность работать с блокчейн-приложениями. Ранее TON OS могли пользоваться лишь блокчейн-разработчики приложений, а теперь был создан и пользовательский интерфейс.

В дальнейших планах, как отмечается, сделать TON OS доступной для всех пользователей.

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