Дональд Трамп, американский лидер, порекомендовал властям штатов как можно скорее отменить все карантинные ограничения, которые были введены из-за коронавирусной инфекции.

Однако карантин необходимо снимать таким образом, чтобы не нанести вреда здоровью американцев, считает Трамп. По словам президента США, данный процесс можно начать с возобновления работы учебных заведений. Он добавил, что «зловредный вирус», судя по всему, оказывает на молодежь гораздо меньшее воздействие.

Ранее лидер Соединенных Штатов сообщил о старте первого этапа по «открытию страны». Власти штатов при этом будут сами принимать решение о снятии ограничительных мер, основываясь на рекомендациях от Белого дома.