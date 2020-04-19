Том Харди, киноактер из США, разместил на своей страничке в Instagram забавный ролик, на котором демонстрируется его драка из картины «Веном» без спецэффектов.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как голливудский актер вцепился в своего коллегу Риза Ахмеда, сыгравшего главного злодея в фильме. Данная сцена присутствовала в киноленте, однако благодаря компьютерной графике выглядела более эпично. В подписи к ролику Харди отметил, что запись была сделана продюсером Келли Марсел.

Медленные и неторопливые удары, наносимые друг другу актерами больше похожи на танец, чем сражение смертельно опасных симбиотов из космоса. К тому же актеры часто улыбаются и кривляются на камеру. Напомним, что вторая часть «Венома» должна выйти уже в этом году в октябре.