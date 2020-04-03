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Татьяна Тарасова, легендарный тренер по фигурному катанию, разместила на страничке в «Инстаграме» фотографию со своего свадебного торжества, прошедшего около 41 года назад.

Соблюдая режим самоизоляции, Тарасова решила просмотреть домашний архив и нашла в нем интересный фотоснимок. На нем она запечатлена вместе со своим мужем Владимиром Крайневым. В подписи к фотографии она отметила, что в этот день они праздновали свадьбу и «день рождения Володи».

На фотографии Тарасова позирует в белоснежном платье, а в руках держит букет из тюльпанов. Напротив нее сидит супруг. Отмечается, что на тот момент Татьяне исполнилось 32 года. Тренер также разместила несколько снимков со своими родителями.

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