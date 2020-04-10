В столице Великобритании от коронавирусной инфекции скончался таксист. Мужчина считает, что его заразила кашлявшая пассажирка.

Водитель такси, использовавший сервис Uber, подвез женщину, которая во время поездки пожаловалась ему на свое нездоровое состояние. Спустя несколько дней 32-летний мужчина заметил у себя признаки коронавируса: у него увеличилась температура и появился сильный кашель.

Вскоре таксиста госпитализировали в одно из медицинских учреждений Лондона. Его самочувствие ухудшилось, поэтому врачи решили перевести пациента в реанимационное отделение. Однако медикам так и не удалось спасти больного. Специалисты же не смогли подтвердить информацию о том, что мужчина заразился от клиентки.