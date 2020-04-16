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Стюардессы американских авиалиний рассказали о своей работе в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Они считают, что именно большое количество перелетов привело к быстрому распространению COVID-19.

Работники авиакомпаний также пожаловались на то, что их руководство совсем не задумывается о благополучии членов своих экипажей. К примеру, Delta сразу предупредила стюардесс и летчиков о том, что при получении положительного результата в тесте на коронавирус они не должны никому рассказывать об этом.

Отмечается также, что многие авиаперевозчики не следят за санитарными требованиями по дезинфекции самолетов. В результате риск подхватить инфекцию повышается во много раз. К тому же в воздушном судне практически невозможно социально дистанцироваться. Однако стюардессы считают, что в текущей ситуации виноваты не только компании, но и пассажиры, которые продолжают совершать перелеты, не беспокоясь о возможности подхватить вирус.

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  • Анна
  • 14.04.2020
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