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Солистка группы Little Big Соня Таюрская опубликовала свои архивные фотографии.

Little Big в этом году должна была отправиться на Евровидение, однако конкурс из-за пандемии коронавируса был отменён. Тем не менее, к участникам приковано огромное внимание. Так, один из поклонников поинтересовался у Сони, всегда ли она была такой красивой, как сейчас, и в ответ она показала свои старые фотографии школьных годов.

Как оказалось, ранее девушка была полнее примерно на 30 килограмм, но в какой-то момент она начала следить за своим весом и похудела. Открытие весьма шокировало поклонников группы, которые отметили, что никогда бы не узнали Соню на её старых фотографиях, если бы им прямо об этом не сказали.

Также поклонники весьма заинтересовались вопросом, как певице удалось так преобразиться, но пока что она хранит молчание.

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