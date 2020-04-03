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Мэр Москвы Сергей Собянин не согласен с тем, чтобы россиянам в объявленные до 30 апреля нерабочие дни была оказана финансовая помощь из бюджетов региона.

В интервью Первому каналу он объяснил, что подобное решение неправильно и бюджеты весьма пострадают, потеряв из-за этого возможность обеспечивать здравоохранение, и не только. По мнению Собянина, бизнес в настоящее время также должен продемонстрировать свою социальную позицию.

Он отмечает, что большинство компаний имеют ресурсы, чтобы в нерабочий месяц выплатить зарплаты своим неработающим сотрудникам, и подчёркивает, что речь идёт об одном месяце, а не, к примеру, полугоде. При этом Собянин также отмечает, что отрасли, наиболее пострадавшие от нерабочего месяца нуждаются в приоритетной поддержке.

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