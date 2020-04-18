В управлении СКР по Ленобласти сообщили о возбуждении уголовного дела по факту появления незаконной свалки в окрестностях завода, расположенного в поселении Янино.

В опубликованном сообщении говорится о том, что была проведена доследственная проверка, в результате которой решено открыть уголовное дело о незаконном хранении отходов, наносящем вред окружающей среде. В ближайшее время будут проведены судебно-экологические экспертизы.

Ранее в местных СМИ появилась информация о том, что предприятие, занимающееся переработкой бытового мусора, нарушает природоохранное законодательство. Александр Бастрыкин, председатель СледКома РФ дал поручение разобраться в данной ситуации. В результате оказалось, что завод размещал отходы с грубыми нарушениями.