В Сирии боевики совершили попытку напасть на военный патруль России, заявив, что не признают никаких соглашений, заключенных между Анкарой и Москвой.

Соответствующая информация была раскрыта новостным изданием Al-Masdar News, сославшимся на собственные источники. Отмечается, что к месту происшествия подъехал турецкий конвой, что привело к отмене атаки. Конфликт между военными и боевиками ограничился перепалкой на словах.

По словам журналистов, в воздухе снова были замечены российские самолеты – они пролетели над регионом, который патрулируют российские войска, обеспечивая тем самым их безопасность. Неизвестно, как долго Турции удастся сдерживать силы боевиков от нападения.