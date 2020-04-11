Министр просвещения РФ Сергей Кравцов представил платформу «Моя школа в online» — https://cifra.school/.

В кратчайшие сроки ресурс создан для организации учебного процесса в дистанционном режиме в условиях эпидемиологической ситуации.

Как отметил Сергей Кравцов, содержание образования, как и раньше, должно соответствовать федеральным государственным образовательным стандартам. Основой учебного процесса по-прежнему являются учебники, входящие в федеральный перечень. Однако необходим алгоритм продолжения обучения по программам четвертой четверти, подготовки к выполнению проверочных работ и сдаче экзаменов.

Платформа «Моя школа в online» этот алгоритм создает, дает возможность перевести образовательный процесс в цифровой формат. Она развёрнута на крупнейшей телекоммуникационной площадке страны и готова обслуживать до 50 тысяч запросов в секунду. Материалы, размещенные на платформе, можно будет скачивать и использовать там, где пока нет высокоскоростного интернета.

«Это комплексный продукт, который во многом, на мой взгляд, позволит решить проблемы, которые мы видим и с которыми сталкиваются наши школьники», — заявил Сергей Кравцов.

В пресс-конференции министра просвещения приняли участие руководители ведущих российских компаний — поставщиков образовательного контента.

Президент Группы компаний «Просвещение» Михаил Кожевников пояснил, чем новый ресурс принципиально отличается от уже существующих: он не является очередной платформой дополнительного образования и предназначен для поддержки учебного процесса в общеобразовательной школе.

«На платформе размещаются короткие учебные материалы для самостоятельной работы в домашних условиях с использованием учебников из федерального перечня, имеющихся у учителей и учеников, — рассказал Михаил Кожевников. — Все материалы разработаны ведущими авторами, методистами в кратчайшие сроки. Каждую неделю мы будем обновлять материалы, наполняя платформу содержанием. Это даст возможность всем детям пройти общеобразовательную программу средней школы в дистанционном режиме, используя привычные инструменты, без проблем с установкой, загрузкой и скоростью интернета».

По словам Руслана Гагкуева, главного редактора корпорации «Российский учебник», на портале уже сейчас можно найти материалы по шести предметам – математике и русскому языку для начальной школы, по математике, алгебре, геометрии, химии и физике для основной школы. Все базовые предметы учебного плана для всех классов будут размещены поэтапно до 23 апреля.

Генеральный директор издательства «БИНОМ. Лаборатория знаний» Денис Воробьев добавил, что создатели платформы «Моя школа в online» рассматривают вопрос об интеграции с другими ресурсами, которые сегодня существуют. Однако этот вопрос будет прорабатываться после ее ввода в эксплуатацию в полном объеме. «Сейчас главное – обеспечить обучение детей в текущих условиях, дать учителям самое необходимое», — подчеркнул он.

Подводя итоги обсуждения, Сергей Кравцов отметил, что новая платформа будет востребована и в будущем, когда эпидемиологическая ситуация улучшится. «Есть ситуации, когда школьники не учатся по ряду объективных причин, в том числе по болезни, и, чтобы не пропускать уроки, продолжить обучение, они смогут воспользоваться этим ресурсом», — заключил министр. Далее читайте тут.