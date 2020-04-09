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Актёр Сергей Жигунов выразил недовольство телевизионным каналом Россия-1 в связи с тем, что они дважды приглашали его для участия в съёмках при том, что в стране действует режим самоизоляции.

Как он сообщил, его позвали для участия в передаче “Судьба человека” Бориса Корчевникова, а спустя некоторое время – в “Прямой эфир” Андрея Малахова. Жигунов поинтересовался у них насчёт самоизоляции, на что ему дали невнятный ответ.

По словам актёра, после общения с телевизионщиками у него остался неприятный осадок. Он призвал телеканалы прекратить “полоскать грязное бельё” во время эпидемии коронавируса и не собирать в студии людей, которые могут быть заражены. В завершение он предложил подумать над дистанционным общением с гостями и экспертами.

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