Самолёт, следующий рейсом из Москвы в Магнитогорск, подал сигнал тревоги во время приземления.

Как сообщается, посадку осуществлял гражданский самолёт Sukhoi SuperJet 100 компании “Аэрофлот”. Согласно имеющейся информации, сигнал general emergency был подан спустя полтора часа после взлёта, примерно в 16:30 по московскому времени, в то время, когда самолёт уже снижался на посадку.

Согласно онлайн-сервису FlightRadar24, самолёт перед приземлением выписал в небе фигуру, похожую на прямоугольник, и только после этого приземлился.

На данным момент причины произошедшего неизвестны. Ни администрация аэропорта, ни перевозчик в настоящее время инцидент официально не прокомментировали. Справочная аэропорта внештатную ситуацию подтвердила.