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В городе Тихвин Ленинградской области с 1 апреля въезд и выезд будут осуществляться через блокпосты.

О введении подобных мер ограничения с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции местная администрация сообщила 31 марта. В сообщении жителей города просят быть внимательными. Как отмечается, для того, что въехать в город, или выехать из него, нужны разрешительные документы.

Также будет изменена работа общественного транспорта. Так, с 1 апреля отменяются рейсы №146 Тихвин-Клинец, №159 Шугозеро-Никульское, №160 Шугозеро-Заречье. Рейс №148 Пашозеро-Шугозеро начинает работу по расписанию четверга – в 7-10, 18-00 туда; в 8-10, 19-00 обратно.

С 5 апреля отменяются рейсы №165 Шугозеро-Тихвин в 17-20 и Тихвин-Шугозеро в 19-20.

Кроме того, с 31 марта по 3 апреля отменены рейсы №165 Шугозеро-Тихвин в 6-00 и Тихвин-Шугозеро в 8-05.

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