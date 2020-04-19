Руководителя патриотического центра для школьников, расположенного в Новосибирске, посадили в СИЗО, обвинив его в связи с тринадцатилетней ученицей.

27-летний мужчина обвиняется в осуществлении сексуальных действий в отношении девочки. После службы в ВДВ он получил образование педагога и открыл собственный патриотический клуб для детей в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. В СМИ сообщают, что в него ходила девочка, влюбившаяся в педагога. Затем в одной из бесед с подругой в социальных сетях она рассказала, что поцеловалась с мужчиной. Эту переписку заметила учительница, которая написала заявление в полицию.

Журналисты также получили доступ к письму, отправленному школьницей обвиняемому в СИЗО. В нем она просит у мужчины извинение и называет себя «бестолковой девочкой». Если бывшего военного признают виновным, то ему грозит тюремное заключение сроком до восьми лет.