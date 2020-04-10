Федеральная медико-биологическая служба доказала эффективность противомалярийного препарата “Мефлохин” против коронавирусной инфекции на культурах клеток.

Исследование было проведено специалистами “Фармзащиты” при содействии 48 Центрального НИИ Минобороны. Как уточняется, для исследований была выбрана лабораторная модель животного, наиболее близкая к человеку по восприимчивости.

Как сообщается, препарат полностью блокировал развитие цитопатического действия коронавируса в культуре клеток при концентрации 2 мкг/л. Отмечается, что такая концентрация в плазме крови достигается при приеме препарата в разрешённых человеку терапевтических дозах. Кроме того, препарат обладает иммунносупрессивным действием.