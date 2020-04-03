В ночь на 4 апреля Россия останавливает всё международное авиасообщение.

Таким образом, оставшиеся за границей россияне не сумеют в ближайшее время вернуться домой. Также прекратятся рейсы, которые вывозят иностранных граждан из России. Росавиация в настоящий момент информацию никак не прокомментировала.

Как сообщается, график прилёта россиян был составлен до 5 апреля. 31 марта начало действовать ограничение по прилёту граждан в Россию в количестве 500 человек в сутки. В другие города ограничение составляет 200 человек в сутки. Отмечается, что введение подобных мер было связано с необходимостью недопущения неконтролируемого распространения коронавируса.

Согласно информации МИД России от 1 апреля, в страну пожелали вернуться около 25 тысяч россиян.