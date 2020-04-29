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Компания “Роснефть” собирается подать в суд на русскую службу “Би-би-си”. Причиной является статья, в которой сообщалось об участии компании в создании центра генетических исследований.

Как сообщается, соответствующая статья была опубликована 29 апреля. В материале сообщается, что 28 апреля по адресу офиса “Роснефти” была зарегистрирована АНО “Развитие генетических технологий”. Сведения подтверждали данными системы СПАРК, где учредителем компании является “Роснефть”.

Во главе организации находится Константин Северинов, являющийся, по сведениям Би-би-си, биологом и профессором “Сколтеха”. Также в совет центра входят глава “Роснефти” Игорь Сечин, вице-премьер Татьяна Голикова, помощник президента Андрей Фурсенко и эндокринолог Мария Воронцова, которую ранее называли старшей дочерью Владимира Путина. Эта информация не была подтверждена, но и не была опровергнута.

Как указано на сайте “Роснефти”, компания будет обращаться в суд, чтобы опубликованная информация была опровергнута и признана недостоверной, а также для возмещения ущерба своей репутации.

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