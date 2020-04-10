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В США среди избирателей на фоне пандемии коронавируса вырос рейтинг одобрения Дональда Трампа.

Согласно имеющейся информации, около 42% избирателей готовы отдать свой голос за Трампа. Примерно же столько же готовы голосовать за Джо Байдена – наиболее вероятного кандидата от Демократической партии.

Ещё 7% предпочитают выбрать другого кандидата, и ещё около 6% на данный момент не определились. Менее 3% не собираются идти на выборы вообще.

В марте, как отмечается, за Трампа были готовы отдать свои голоса 40% избирателей, а за Байдена – 49%. Одной из причин потери Байденом рейтинга называется то, что в условиях пандемии коронавирусной инфекции он не может участвовать в общественных мероприятиях и устраивать митинги. Трамп же в это время ежедневно устраивает пресс-конференции, на которых говорит о мерах борьбы с коронавирусом.

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