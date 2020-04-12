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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в регионе нарушителей режима самоизоляции будут отправлять на сельскохозяйственные работы.

Согласно его заявлению, наказывать всю семью из-за того, что кто один из родственников нарушил режим, является несправедливым. Поэтому он решил вести такую альтернативу штрафам за нарушение самоизоляции.

Как он заявил, раз уж если им не сиделось дома, то пускай весь день работают на поле, пашут поля, сеют и выращивают, принося таким образом пользу. Работа, как отметил Кадыров, найдётся. Также он заявил, что нарушители не вернутся домой, пока эпидемия коронавируса в России не закончится.

В Чечне, по последней информации, зарегистрировано 47 человек с коронавирусом, 15 выздоровели, и трое скончались.

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