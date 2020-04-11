Владимир Путин, глава российского государства, дал поручение властям регионов усилить поддержку пожилых людей на фоне распространения коронавирусной инфекции.

Именно граждане преклонного возраста находятся в группе риска, поэтому их нужно обязательно поддержать, считает президент РФ. Он добавил, что следует также оказать помощь всем учреждениям и организациям, занимающимся определением инвалидов и пожилых людей. Первый отчет об оказанной поддержке должен быть готов до 15 апреля, а затем предоставляться на еженедельной основе.

Антон Котяков, министр труда и соцзащиты, был назначен российским лидером ответственным за то, чтобы донести поручение до глав регионов. Ранее стало также известно, что правительством России была утверждена процедура регистрации бумаг о нетрудоспособности пожилых людей в период соблюдения ими режима самоизоляции.