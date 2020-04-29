читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Алексей Пушков, российский сенатор, на своей страничке в «Твиттере» отметил, что РФ постепенно выходит на плато по коронавирусной инфекции.

Согласно его словам, на протяжении последних 5 дней количество ежедневно регистрируемых медиками зараженных колеблется от 5800 до 6400 человек. Прирост при этом небольшой – около 5% в день. Член Совета Федерации добавил, что, как только страна выйдет на плато, произойдет уменьшение случаев заражения, как в свое время случилось в Испании и Италии.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, отметил, что Российская Федерация, скорее всего, выйдет на плато в середине мая. Он также заявил, что уже спустя несколько месяцев граждане страны позабудут о тяготах, которые были вызваны распространением коронавируса.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Футбол:
Палмейрас+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Фламенго+ | Гремио+ – Фламенго+ | Сан-Паулу+ – Палмейрас+ | Франция (люб) – Россия (люб) | Динамо (люб) – ЦСКА (люб) | Урал (люб) – Локомотив (люб) |
Вам может понравиться

В Тульской области будет действовать система цифровых пропусков

В Тульской области будет запущена система цифровых пропусков. Как сообщается, электронные пропуска… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту

Набравшая вес ради роли Кристина Асмус пожаловалась на переедание

Актриса Кристина Асмус пожаловалась своим поклонникам на то, что стала слишком много… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту

Шепелев вступился за Тодоренко после её заявления о жертвах домашнего насилия

Телеведущий Дмитрий Шепелев прокомментировал травлю в адрес Регины Тодоренко, начавшейся после её… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
  • Анна
  • 28.04.2020
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург, 29 апреля – небольшой снег, до 3 °C | город Мытищи, 29 апреля – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский, 29 апреля – ясно, до 5 °C | Южно-Сахалинск, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев, 29 апреля – облачно с прояснениями, до 16 °C | Подольск, 29 апреля – небольшой дождь, до 13 °C | Армавир, 29 апреля – ясно, до 16 °C |