Алексей Пушков, российский сенатор, на своей страничке в «Твиттере» отметил, что РФ постепенно выходит на плато по коронавирусной инфекции.

Согласно его словам, на протяжении последних 5 дней количество ежедневно регистрируемых медиками зараженных колеблется от 5800 до 6400 человек. Прирост при этом небольшой – около 5% в день. Член Совета Федерации добавил, что, как только страна выйдет на плато, произойдет уменьшение случаев заражения, как в свое время случилось в Испании и Италии.

Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь российского лидера, отметил, что Российская Федерация, скорее всего, выйдет на плато в середине мая. Он также заявил, что уже спустя несколько месяцев граждане страны позабудут о тяготах, которые были вызваны распространением коронавируса.