Российское правительство решило внести в Государственную думу законодательный проект, согласно которому в следующем году для въезда в страну можно будет использовать электронную однократную визу.

В опубликованном документе отмечается, что срок действия единой визы составит до 60 суток, однако непрерывно находиться на территории России можно будет не больше 16 дней. Правительство само выберет список государств, граждане которых смогут оформить подобную визу.

Ввод новой визы может быть осуществлен с 1 января грядущего года. Для подачи заявления на ее выдачу необходимо будет воспользоваться специализированным интернет-ресурсом. На оформление документа потребуется не более 4-х дней. Эта виза заметно упростит туристам, спортсменам и предпринимателям из других стран совершение поездок в РФ.