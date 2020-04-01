В Выборгском районе два посёлка вводят ограничительные меры на въезд и выезд.

Речь идёт о посёлках Перово и Гончарово. Как сообщается, на въездах и выездах в эти посёлки уже были организованы контрольно-пропускные пункты.

Данные меры связаны с усилением мероприятий по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Согласно заявлению пресс-службы районной администрации, усиление связано с тем, что у одного из жителей посёлка Перово был зарегистрирован коронавирус.

Блокпосты организованы с 18 часов 31 марта, ограничение на въезд и выезд действует с 1 апреля и до особого распоряжения. Кроме того, полиция и сотрудники местной администрации будут следить за передвижением внутри и вне данных населённых пунктов.