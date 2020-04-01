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Американская супермодель Эмили Ратаковски поделилась в Instagram очередным откровенным фото, сделанным на самоизоляции.

В кадре модель, облачённая лишь в кружевные трусики и распахнутый халат синего цвета, лежит на ковре вместе со своей довольно крупной собакой по кличке Коломбо. Как отметила Ратаковски в подписи, Коломбо уже весьма сильно устал от её объятий.

Подписчики, особенная их мужская часть, выразили восхищение фотографией, а также зависть собаке. Как они сообщили в комментариях, пес совершенно не устал, и он счастливейшее животное. Многие отметили, что хотели бы оказаться на его месте.

Также поклонники отметили и шикарную фигуру Эмили, сообщив, что она, как и всегда, прекрасна, а фотография выглядит сексуальной, но не пошлой.

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