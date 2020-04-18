Польский F-16 выпустил шасси на высоте 5 километров после обнаружения российского Су-27

В Сети появилось видео, на котором можно увидеть, как истребитель F-16 польских ВВС выпускает шасси, находясь на высоте 5 километров, после обнаружения российского Су-27.

Пользователи сильно удивились действиями польского летчика, показанными на ролике, размещенном Fighterbomber. Некоторые из них предположили, что маневры, проводимые российским истребителем, сильно напугали его. Возможно, он также получил команду на совершение экстренной посадки.

Отмечается, что данное происшествие произошло над нейтральными водами Балтийского моря. Ролик был снят с борта военного противолодочного самолета Ил-38 ВМФ России. Представители Минобороны Польши пока никак не прокомментировали этот инцидент.